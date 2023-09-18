تعرف على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدمياط



______

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، والتى بدأت أعمالها الأسبوع الماضى لتقييم المشروعات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى مطلع الشهر الجارى ...

فيما وقد ناقشت اللجنة المنعقدة جلستها اليوم بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و المجلس القومى للمرأة ، المشروعات المقدمة عن فئة المشروعات المتوسطة ، كما تضمنت لقاء مع أصحاب المشروعات المقدمة لمناقشة محاور كل مشروع وتقييمه بناء على المعايير والاشتراطات الخاصة بالمبادرة خاصة المكونين الأخضر والذكى...

هذا ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتضمن ستة فئات تشمل " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة "