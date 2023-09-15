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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة دمياط يلتقي مع أوائل الخريجين.. شاهد

جامعه دمياط
جامعه دمياط

في إطار حرص رئيس جامعه دمياط على تشجيع أبنائه وبناته من خريجى كليات جامعة دمياط، التقى  الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، مع عدد من أوائل خريجى كليات الجامعة للعام الجامعى 2022/2023 بقاعة فاروق شوشة بحرم الجامعة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة دمياط على العهد ماضية تبني العقول وتصوغ القلوب لتسهم في بناء الإنسان أعظم ثروات الوطن وأساس تقدمه وعلوه ونجاحه، وأن أعظم ثروات الأمم علي الإطلاق هو الإنسان وعليه فإن حسن استفاده الأمم من ثرواتها الطبيعية إنما يعتمد على رصيدها وكفاءة ثرواتها من البشر المسلحين بالعلم المتمكنين من أدوات البحث والتطوير، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالتعليم .

كما وعد  أوئل الخريجين للعام الجامعى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣  بإعداد حفلة لتكريمهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

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