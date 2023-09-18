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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة دمياط تحيى اليوم العالمي لسلامة المرضى

صحه دمياط
صحه دمياط

 

نظمت مستشفيات محافظة دمياط فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى حيث تضمن اليوم تقديم التوعية و التثقيف للفرق الطبية و العاملين بمبادىء الحفاظ علي سلامة المريض و ما يتضمنه من اجراءات تحقق السلامه للمريض و لمقدمي الخدمة الطبية كما تم مراجعة مؤشرات سلامة المريض بالمستشفيات 
و يأتى ذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى
 يأتى ذلك طبقا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى 
و بتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتفعيل مبادىء الجودة و حماية المريض 
و تحت إشراف الدكتور ايهاب محمود ابراهيم مدير إدارة الجودة بالمديرية،و بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى

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دمياط الخدمات الصحية المقدمة الخدمات الصحي الدكتور السيد عبد الجواد الخدمة الطبية الدكتور خالد عبد الغفار خالد عبد الغفار وزير الصحة جودة الرعاية الصحية

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