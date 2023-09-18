صحة دمياط تحيى اليوم العالمي لسلامة المرضى

نظمت مستشفيات محافظة دمياط فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى حيث تضمن اليوم تقديم التوعية و التثقيف للفرق الطبية و العاملين بمبادىء الحفاظ علي سلامة المريض و ما يتضمنه من اجراءات تحقق السلامه للمريض و لمقدمي الخدمة الطبية كما تم مراجعة مؤشرات سلامة المريض بالمستشفيات

و يأتى ذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

يأتى ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى

و بتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتفعيل مبادىء الجودة و حماية المريض

و تحت إشراف الدكتور ايهاب محمود ابراهيم مدير إدارة الجودة بالمديرية،و بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى

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