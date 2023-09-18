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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: صباح الخير.. اليوم يبدأ الدوري المصري

درع الدوري
درع الدوري

علق الإعلامي أحمد شوبير علي بداية الدوري المصري اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب شوبير:"صباح الخير.. اليوم يبدأ الدوري المصري. ⚽🏆".

 

تنطلق اليوم الإثنين النسخة الخامسة والستون من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه فريق طلائع الجيش منافسه البنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء.

وتبدأ اليوم الجولة الأولي والتي ستلعب علي مدار 4 أيام حيث يلتقي الليلة في السابعة مساء طلائع الجيش بملعبه ستاد جهاز الرياضة العسكري بقيادة مدربه ميمي عبد الرازق مع البنك الاهلي بقيادة القبرصي بابافاسيليو.

 

 


وتتواصل الجولة غدا حينما يستقبل زد باستاد القاهرة نادي الإسماعيلي في الرابعة مساء .

 وفي السابعة مساء غدا يلعب الأهلي مع المصري باستاد برج العرب .

وتستكمل المباريات بعد غد حينما يستقبل في الرابعة مساء نادي الداخلية فريق إنبي باستاد السلام .

وفي السابعة مساء يستقبل المقاولون العرب بملعبه فريق بلدية المحلة ، وفي نفس التوقيت يلتقي سموحة مع الجونة باستاد الإسكندرية 

وتختتم الجولة الأولي يوم الخميس بثلاث لقاءات حيث يلعب في المباراة الأولي فاركو مع فيوتشر في الرابعة مساء باستاد برج العرب ، وفي السابعة مساء يواجه الاتحاد باستاد الإسكندرية فريق سيراميكا كليوباترا.

 وفي نفس التوقيت ستكون الجماهير علي موعد مع قمة الجولة والتي ستجمع بيراميدز بملعبه الدفاع الجوي مع الزمالك.

 

 

الدوري المصري

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