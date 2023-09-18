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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حليم يرشح 3 أندية تتصارع على الحصان الأسود بالدوري الجديد |خاص

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

رشح محمد حليم نجم فريق حرس الحدود السابق ثلاثة أندية لتكون الحصان الأسود في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد.


قال محمد حليم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: الدوري الموسم الجديد صعب جدا نظرا لقوة المنافسة بين الفرق المشاركة.


تابع: ناديا الأهلي وبيراميدز يعتبران المنافسين الأكثر حظوظا فى المنافسة على بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد.


أضاف: النادي المصري والاتحاد السكندري سوف يكونان الحصان الأسود في الدوري الممتاز الموسم الجديد بعد التطعيمات القوية والتعاقد مع الصفقات المتميزة.


استطرد: الاتحاد السكندري والمصري والزمالك من بعيد يمكنها الصراع على المنافسة من أجل التواجد في المربع الذهبي ببطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد.
 

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أزمات الزمالك فى الدوري 

وقال محمد حليم أيضا: الزمالك وضعه صعب وسيكون بعيد عن المنافسة في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد.


وزاد: الزمالك يمر بأزمات ايقاف القيد اضافة الي المستحقات المالية المتأخرة للاعبين لا تمكنه من المنافسة على لقب الدوري الجديد.


أشار محمد حليم إلي أن ازمة الزمالك وضحت في مباراة أرتا سولار الجيبوتي وظهر بشكل سيئ ولديه مشاكل فى العديد من المراكز.

الدوري محمد حليم الأهلى المصري الاتحاد السكندري الزمالك أرتا سولار الجيبوتي

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