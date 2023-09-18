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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لست مسئولة عن الأزمة.. تروس تنفي انهيار الاقتصاد البريطاني وتهاجم وسائل الإعلام

ليز تروس
ليز تروس

رفضت رئيس الوزراء البريطانية السابقة، ليز تروس، الحجة القائلة بأنها تسببت في انهيار اقتصاد المملكة المتحدة عندما كانت رئيسة للوزراء، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

بينما اعترفت بأنها ارتكبت أخطاء في منصبها ، وسعت إلى إلقاء اللوم في المقام الأول على "التفكير الجماعي" من بنك إنجلترا ووسائل الإعلام.

في خطاب ألقته مؤخرا ، تهربت تروس من السؤال مرتين عندما سئلت عما إذا كانت تريد الاعتذار للأسر التي تواجه معدلات فائدة أعلى على الرهن العقاري.

وبدلاً من ذلك، قالت إن هذه الأمور تتحملها المؤسسات الاقتصادية، مثل بنك إنجلترا، الذي سمح باستمرار أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مصطنع لفترة أطول مما ينبغي.


وردا على سؤال عما إذا كان السجل الاقتصادي خلال 49 يوما في منصبها قد أضر بالمحافظين، ردت تروس واتهمت السائلة بترديد أفكار المعارضة.
 

رئيس الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس انهيار اقتصاد المملكة المتحدة بنك انجلترا

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