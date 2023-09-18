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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ نجحت في تنظيم أكبر المؤتمرات الدولية

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ نجحت في تنظيم أكبر المؤتمرات الدولية، وهو مؤتمر المناخ الذي عقد العام الماضي بمشاركة 70 ألف مشارك و120 من الملوك والشخصيات الدولية، بما يؤكد أن مصر أكبر الوجهات السياحية في العالم وقادرة على استضافة الفعاليات الدولية.

 

وقال المحافظ خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية أن أهمية المؤتمر تنبع من التركيز على المواضيع الخاصة بصناعة التأمين والتي تستهدف رفع مستوى الصناعة وتحديثها لتواكب كل المعايير الدولية وتتمثل أهمية المؤتمر أيضا بتخطي العقبات التي تفرضها المتغيرات الدولية والسياسية بأساليب احترافية تتوافق مع الأساليب العالمية لمواجهة المخاطر.

 

وأضاف أن تحقيق الشمول التأميني يأتي وسط تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة التحديات التي تواجه شركات التأمين، كما تستهدف أيضا الشركات تحقيق أعلى معدلات التأمين الصحي الشامل والارتقاء به مع فتح فرص جديدة للشركات باستخدام الأساليب الحديثة.

 

وأشاد المحافظ بأهمية دور الدول المشاركة في المؤتمر والتي وصلت إلى 16 دولة عربية و17 دولة صديقة ومشاركة سبع متحدثين من دول مختلفة.

 

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ جنوب سيناء بالملتقى السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين راندفو الذي تستضيفه شرم الشيخ في الفترة من 17 الي 19 سبتمبر 2023 بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وعمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

ويشارك في الفعاليات نحو 1000 شخص من قادة صناعة التأمين في كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة من قيادات السوق القائمين على صناعة التأمين في مصر.

فودة خلال المؤتمر

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اللواء خالد فودة شرم الشيخ تنظيم كبري المؤتمرات الدولية

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