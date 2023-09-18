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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لأول مرة.. بولندا تكشف عن خطة سرية للحرب مع روسيا

بولندا تكشف عن خطة
بولندا تكشف عن خطة سرية للحرب مع روسيا

كشف وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، اليوم الإثنين، عن خطة الحكومة البولندية السرية لعام 2011 للحرب مع روسيا.

وحسب صحيفة “رزيكزبوسبوليتا”، نشر بلاشتشاك في مقطع فيديو، الصفحة الأولى من خطة لاستخدام القوات المسلحة البولندية وارتا-00101.

افترضت الخطة انسحاب الجيش البولندي عبر نهر فيستولا في حالة غزو القوات الروسية على الأراضي البولندية.

وقال بلاشتشاك، إن "حكومة تاسك كانت مستعدة للتخلي عن نصف بولندا في حالة الحرب".

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كما تبين من الوثائق أن بولندا كانت ستدافع عن نفسها بمفردها لمدة 10-14 يومًا.

وترأس الحكومة البولندية دونالد تاسك في الفترة من نوفمبر 2007 إلى سبتمبر 2014.

الحكومة البولندية روسيا بولندا

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