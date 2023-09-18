مسؤول ليبي: 70% نسبة أضرار البنية التحتية بمناطق الإعصار

قال مسؤول في الحكومة المقالة من البرلمان الليبي إن نسبة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المناطق المنكوبة بالإعصار "دانيال" تبلغ نحو 70%، بحسب منصة "حكومتنا" التابعة للحكومة في طرابلس.

وذكر رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور حسين سويدان أن 11 جسراً انهارت جراء السيول، منها اثنان يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة إلى جانب 6 داخل درنة و3 في الطريق الممتد بين شحات وسوسة في شرق البلاد.

وأضاف سويدان أن الأضرار الناجمة عن الإعصار في الطرق العامة تقدر بنسبة 50% في المناطق المنكوبة بسبب الإعصار الذي أسفر عن مصرع وفقدان الآلاف.

وأكد رئيس الغرفة أن مصلحة الطرق والجسور "أنجزت جميع أعمال فتح المسارات البديلة في كل المناطق المتضررة بشرق البلاد"، بحسب المنصة.

من جانبه، جدد قال مسؤول في الحكومة المقالة من البرلمان الليبي إن نسبة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المناطق المنكوبة بالإعصار "دانيال" تبلغ نحو 70%، بحسب منصة "حكومتنا" التابعة للحكومة في طرابلس.

وذكر رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور حسين سويدان أن 11 جسراً انهارت جراء السيول، منها اثنان يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة إلى جانب 6 داخل درنة و3 في الطريق الممتد بين شحات وسوسة في شرق البلاد.

وأضاف سويدان أن الأضرار الناجمة عن الإعصار في الطرق العامة تقدر بنسبة 50% في المناطق المنكوبة بسبب الإعصار الذي أسفر عن مصرع وفقدان الآلاف.

وأكد رئيس الغرفة أن مصلحة الطرق والجسور "أنجزت جميع أعمال فتح المسارات البديلة في كل المناطق المتضررة بشرق البلاد"، بحسب المنصة.