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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الشعب المصري عظيم وسيجني ثمار المشروعات القومية

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل

أثنى النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الشعب المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية من موجة غلاء أسعار، فضلا عن الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر، لافتا إلى أن الشعب المصري عظيم، وتحمل الكثير من أجل الوطن، وتعامل بصبر وحكمة ووطنية كبيرة طيلة السنوات الماضية. 

برلماني يتحدث عن تحمل الشعب المصري 

وأضاف "خليل"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الشعب المصري سيجني ثمار المشروعات القومية له وللأجيال القادمة، ولن يقتصر الأمر على الأجيال القادمة فقط. 

 

واستكمل، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية طورت العديد من المناطق المختلفة، وعلى رأس تلك المناطق العريش، والتي شهدت تنظيم فعاليات فنية مؤخرًا، وهذا كان واحدا من الأمور شبه المستحيلة طيلة السنوات الماضية. 

الشعب المصري النائب عماد خليل مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين برنامج كلام في السياسة قناة إكسترا نيوز

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