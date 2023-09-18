أهمية الاستقرار.. الطاهري: زيارة السيسي الأخيرة إلى بني سويف حملت رسائل عديدة

علق الإعلامي أحمد الطاهري، على زيادة الرئيس السيسي الأخيرة إلى محافظة بني سويف، قائلا إن الزيارة الأخيرة للرئيس في قرية سدس الأمراء السبت الماضي شهدت رسائل كثيرة فضلا عن قرارات هامة التي قد تم الإعلان عنها لكافة المصريين.

أحمد الطاهري يتحدث عن زيارة السيسي الأخيرة

وأضاف "الطاهري"، خلال تصريحات من خلال تقديمه برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي خلال تصريحاته تحدث أن مصر نجحت في التعامل مع الأزمة وتجاوز المراحل الحرجة منها دون أن تتوقف عجلة الإنجاز، فضلا عن عدة رسائل أخرى، منها أن الدولة تعمل على التعامل مع أي تهديدات خارجية قد تؤثر على الوضع الداخلي واستقراره.

وتابع أحمد الطاهري، أن الرئيس السيسي خلال تصريحاته ثمن أهمية الاستقرار، والثمن الذي دفعته مصر من أجل أن تصبح وطن مستقر.

واستكمل، أن واحد من الحروب التي واجهتها مصر في فترة عام 2011، هي التسفيه من مصطلح "الاستقرار" إذ أن المجتمع كان قد وصل إلى أن يعود يوم الجمعة إلى يوما عاديا وطبيعيا في مصر بدلا مما كان يشهده في تلك الفترة العصيبة على الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الزيادة السكانية في مصر شهدت ارتفاع كبير، إذ أن مصر زادت نحو 20 مليون مواطن في السنوات العشر الأخيرة، ألا أنها فتحت أبوابها أمام من يريد الاحتماء بأراضيها من الأشقاء العرب، لافتا إلى أنه وفقا للتقديرات فإن مصر تستقبل من 10 لـ 12 مليون من الأشقاء العرب على أراضيها.