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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طهران تنفي إرسال طائرات أو أسلحة إلى روسيا وتندد بالتدخل الأمريكي في المنطقة

صدى البلد

نفى الرئيس الإيراني، اليوم الاثنين، أن تكون بلاده أرسلت طائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن الولايات المتحدة تتهم طهران ليس فقط بتوفير الأسلحة، بل بمساعدة روسيا في بناء مصنع لتصنيعها.

 

وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، قال الرئيس إبراهيم رئيسي أثناء لقائه مع مسؤولين إعلاميين على هامش المؤتمر العالمي الأول في العالم، وهو اجتماع القادة رفيعي المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة: نحن ضد الحرب في أوكرانيا. 

 

تحدث الزعيم الإيراني بعد ساعات فقط من وصول خمسة أمريكيين كانوا محتجزين لدى إيران إلى قطر، وتم إطلاق سراحهم في صفقة شهدت موافقة الرئيس جو بايدن على فتح ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

 

يبدو أن رئيسي، المعروف بأنه متشدد، سعى إلى استخدام لهجة دبلوماسية. وكرر عروضه للتوسط في الحرب الروسية الأوكرانية على الرغم من كونه أحد أقوى داعمي الكرملين. وأشار إلى أن الاتفاق المبرم للتو مع الولايات المتحدة والذي أدى إلى تبادل الأسرى والإفراج عن الأصول يمكن أن "يساعد في بناء الثقة" بين الخصمين القدامى.

 

اعترف رئيسي بأن إيران وروسيا تربطهما علاقات قوية منذ فترة طويلة، بما في ذلك التعاون الدفاعي. لكنه نفى إرسال أسلحة إلى موسكو منذ بدء الحرب. وقال: إذا كانت لديهم وثيقة تفيد بأن إيران أعطت أسلحة أو طائرات بدون طيار للروس بعد الحرب، فيجب عليهم تقديمها.

 

أدلى المسؤولون الإيرانيون بسلسلة من التعليقات المتناقضة بشأن الطائرات بدون طيار. ويقول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إن العدد الهائل من الطائرات الإيرانية بدون طيار المستخدمة في الحرب في أوكرانيا يظهر أن تدفق هذه الأسلحة لم يستمر فحسب، بل اشتد بعد بدء الحرب.

 

قال رئيسي إن بلاده تسعى إلى علاقات جيدة مع جميع الدول المجاورة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

 

وقال رئيسي: نعتقد أنه إذا توقف الأمريكيون عن التدخل في دول الخليج والمناطق الأخرى في العالم، واهتموا بشؤونهم الخاصة فإن وضع الدول وعلاقاتها سيتحسن.

 

سعت الإمارات العربية المتحدة أولاً إلى إعادة الانخراط دبلوماسياً مع طهران بعد الهجمات على السفن قبالة سواحلها والتي نسبت إلى إيران. وتوصلت السعودية، بوساطة صينية، إلى انفراج في مارس لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من التوترات.

 

حذر رئيسي الدول الأخرى في المنطقة من الاقتراب أكثر من اللازم من إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، قائلا: إن تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني لا يخلق الأمن. 

 

رفض الزعيم الإيراني الانتقادات الغربية لمعاملة بلاده للنساء وقمعها للمعارضة وبرنامجها النووي، بما في ذلك الاحتجاجات التي بدأت قبل ما يزيد قليلا عن عام بسبب وفاة ماهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجازها لدى الشرطة العام الماضي.

 

سعى رئيسي، دون دليل، إلى تصوير المظاهرات الشعبية التي عمت البلاد على أنها مؤامرة غربية. وقال: "إن قضايا المرأة والحجاب وحقوق الإنسان والمسألة النووية، كلها ذرائع يستخدمها الأمريكيون والغربيون للإضرار بالجمهورية الإسلامية كدولة مستقلة". 

روسيا الرئيس الإيراني طائرات بدون طيار الولايات المتحدة

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