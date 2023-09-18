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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين يكشف سبب افتتاح الدوري بمباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش

صدى البلد

 


أكد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن بداية الدوري بمباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش، جاء بسبب مشاركات الأندية الأربعة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر والزمالك في البطولات الإفريقية، فكانت تلك المباراة المتاحة لمنح باقي الأندية راحة كافية، وحسابات أخرى، والأمر غير مؤثر بشكل كبير.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تم تعديل لائحة العقوبات في المسابقات وتجميع عقوبات الدوري وكأس الرابطة مع بعضها".

وأضاف عامر حسين: "فكرة الدوري المصري من دور واحد تم اقتراحها منذ موسمين ولكن تم رفضها، والأندية ترى أنها مرتبطة بالتسويق والأموال، ووضع المواعيد للمباريات صعب بسبب تخبط مواعيد الاتحاد الإفريقي والأجندة الدولية وغيرها".

واختتم: "الكاف لا يوجد له معايير في المواعيد، وهناك تضارب وانتظرنا طويلًا لمعرفة مباراة السوبر الإفريقي، ثم الدوري الإفريقي، وبالتالي مواعيد المباريات هنا مرتبط باحتمالات مواعيد إفريقيا".

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