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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤولون هنود وكنديون يناقشون التعاون الحاسم في مجال تعدين المعادن

صدى البلد

قالت الحكومة الهندية إن وزيرا هنديا بارزا أجرى محادثات، أمس الإثنين، بشأن تعزيز التعاون المهم في مجال التعدين مع مسئولين كنديين، وسط توتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن وزير الفحم والمناجم الهندي، برالهاد جوشي 'عقد العزم على تعزيز سلسلة توريد المعادن المهمة' في محادثات مع رانج بيلاي رئيس وزراء إقليم يوكون الكندي.

ولم يحدد البيان، المعادن المهمة قيد المناقشة، لكنه ذكر أن الموارد المعدنية الرئيسية في يوكون تشمل الرصاص والزنك والفضة والذهب والأسبستوس والحديد والنحاس.

وأثار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مخاوف قوية بشأن احتجاجات السيخ في كندا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في وقت سابق من هذا الشهر.

من جهتها، أوقفت كندا المحادثات بشأن معاهدة تجارية مقترحة مع الهند. كما أجلت وزيرة التجارة الكندية ماري نج مهمة تجارية مخططة إلى الهند.

الحكومة الهندية العلاقات الدبلوماسية جاستن ترودو رئيس الوزراء الهند

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