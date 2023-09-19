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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سينتهي 30 يوليو.. عامر حسين يكشف سبب عدم تغيير نظام الدوري

صدى البلد

أكد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأمور التسويقية وراء رفض الأندية تغيير نظام بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الأهلي أنهى مبارياته الموسم الماضي في يوم 3 أغسطس وكان من الصعب إقامة البطولة الجديدة في نفس الشهر، لحاجة الفرق للراحة وإقامة معسكرات جديدة.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "رفضنا أن يكون هناك تلاحم بين الموسمين، وتم إعطاء جميع الفرق راحة، بالإضافة للالتزام بمواعيد القيد وهناك قائمة أولى ولاعبين تنضم لفرق آخرى، لم يكن هناك سوى 4 فرق فقط هم من تأخروا بينما معظم الأندية أنهت مبارياتها في منتصف يوليو".

وأضاف: "الاتحاد الدولي قام بزيادة عدد بطولاته، وكذلك الكاف أطلق الدوري الإفريقي، والأندية متمسكة بعدد مبارياتها المحلية (17 مباراة) من أجل حقوق الرعاية والامور التسويقية، وناقشنا ملف تغيير نظام بطولة الدوري المصري، والرابطة هي من تقوم بالحديث مع كل الأندية، وفي النهاية اتحاد الكرة يقوم بتنفيذ ما يتم التوصل إليه، وبناء على القرارات وضعنا جدول الدوري".

وواصل: "كنت مؤيد لتغيير نظام الدوري هذا الموسم، وكرة القدم أصبح لها جوانب آخرى، والاتحادين الدولي والإفريقي قاما بزيادة عدد البطولات بحثًا عن الجوانب التسويقية ومزيد من المداخيل المالية".

وأكد: "الدوري سينتهي يوم 30 يوليو 2024، ومتمسك بما أقوله، في أخر عشر سنوات مررنا بأحداث صعبة، وواثق من ذلك، والأهلي سيخوض بطولة الدوري الإفريقي وسيسافر 3 مرات خارج مصر حال وصوله للنهائي في فترة وجيزة للغاية".

وزاد: "بطولة أمم إفريقيا التي تقام في يناير كل عامين، تتسبب في العديد من الأزمات، أقيمت مرة واحدة في الصيف ثم عادت من جديد للشتاء، هذه البطولة تثير حالة غضب في أوروبا، بينما نحن نعيش هذه الأزمة كل عامين، والأموال أصبحت مبرر واضح لكل الأندية وهي السبب في ضغط المباريات".

وختم: "هناك ظلم أيضا لبعض الأندية في كأس العالم للأندية، الفريق الاوروبي يذهب لخوض مباراتين في 4 أيام، بينما باقي الأندية تظل 10 أيام تلعب في البطولة، والكل أصبح يبحث عن المال فقط".

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