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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية في هذا الموعد

محمد حماقي
محمد حماقي

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفل غنائي في محافظة الإسكندرية، يوم 30 سبتمبر الجاري، حيث من المرتقب أن يقدم خلاله بعضا من أغانيه الجديدة.

حفل محمد حماقي

كما يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وذلك فى العديد من الولايات الأمريكية ودولة كندا.

ومن المقرر أن يبدأ حماقي جولته الغنائية في تورونتو بكندا، يوم 24 من شهر نوفمبر المقبل، وبعدها يقيم حفلا غنائيا يوم 25 في نيويورك.

ويقيم حماقي حفلا غنائيا للجالية العربية في ولاية تكساس يوم 26 من نفس الشهر، ثم يقدم حفلا في الأول من ديسمبر بولاية ديترويت، ويختتم جولته في لوس أنجلوس يوم 3 ديسمبر 2023.

حماقي يطرح أغنية إيه السعادة دي

وطرح محمد حماقي مؤخرا، أغنيته الجديدة “إيه السعادة دي”، وتعتبر هي السادسة له خلال هذا الموسم، بعد طرحه “دلعنا كتير”، و"ده قلبي ده"، و"لمون نعناع"، و"مش كفاية فراق"، و"حبيت المقابلة" والتي طرحها بطريقة الذكاء الاصطناعي.

محمد حماقي

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