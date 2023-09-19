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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم

الأهلي في مواجهة صعبة أمام المصري بالدوري الممتاز.. الليلة

الأهلي
الأهلي

يستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة صعبة أمام ضيفه المصري البورسعيدي  اليوم الثلاثاء، الساعة السابعة مساء، في الجولة الأولى بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري، بالفوز على المصري البورسعيدي في مواجهة من العيار الثقيل.

وسيعول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على العديد من العناصر القوية، أبرزها أحدث صفقات الأهلي، اللاعب الفرنسي أنطوني موديست.

ويعد محمود عبد المنعم (كهربا) أبرز الغائبين عن الأهلي في المباراة للإيقاف.

في المقابل، يدخل المصري المباراة بقيادة مدربه علي ماهر الذي سيعول على الصفقات الجديدة أيضًا، يأتي في مقدمتها باهر المحمدي ومحمود حماده ومحمد الشامي وسمير فكري.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

الهجوم: بيرسي تاو، أنطوني موديست.

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