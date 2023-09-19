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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. عصام الحضري برفقة زوجته في أحدث ظهور له

عصام الحضري مع زوجته
عصام الحضري مع زوجته

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الحضري بإطلالة رومانسية برفقة زوجته ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

واستعاد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق الذكريات بعدة صور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق الحضري علي الصور قائلاً: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)

 وتابع: كم من قرار ظننا أنه شر لنا وكان الله يحمل لنا فيه خيرا كثيرا ، فالحمد لله دائمًا وأبدًا ، أنت من يصنع التاريخ فثق في قدراتك.. فقط.. قل حسبنا الله ونعم الوكيل .

 وكان قد وجه عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، رسالة غامضة ومثيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 ونشر الحضري صورة لكرة القدم، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا على تغريدة الحضري المثيرة، وجاءت التعليقات كالآتي: “خير يا أسطورة- قول في إيه؟ - خير ان شاء الله".

حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري عصام الحضري برفقة زوجته ونش

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