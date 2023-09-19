محمد الغباري: بداية التخطيط لحرب أكتوبر كانت "فكرة استراتيجية"| تفاصيل

قال اللواء محمد الغباري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن هناك دائما صعوبات فى الحرب، مشيرا إلى أنه بعد هزيمتنا فى حرب 67 كان رأي الرئيس الراحل عبد الناصر أنها كانت جولة من جولات الحرب وليس النهاية، لأن اليهود كانوا يعتبروها النهاية.

وأضاف اللواء محمد الغباري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك فرق بين الإستسلام والهزيمة المؤقتة، موضحا أن بداية التخطيط لحرب أكتوبر كانت تحت رفع شعار أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهذا كان أول منهج فى فكرة استراتيجية تتبني عليها حرب أكتوبر.

وتابع اللواء محمد الغباري، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن التخطيط الإستراتيجي دائما ما يأخذ مدة طويلة، مثل: خمس أو ست سنوات على حسب القدرات، لافتا: “عندما سألوني من البطل فى حرب أكتوبر أقول الشعب، ولا أقول الجيش أو أفراد، لأنه لولا صمودهم ماكنا نصل إلى النتيجة المتوقعة".