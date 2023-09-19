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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس اللجنة القضائية بالنواب الأمريكي يطلب معلومات عن التحقيقات مع نجل بايدن

هانتر بايدن
هانتر بايدن

قدم رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي ، جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو)، طلبًا للحصول على مزيد من المعلومات حول تحقيق وزارة العدل مع نجل الرئيس، هانتر بايدن، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وحدد جوردان ، موعدًا لمقابلة مع ديفيد فايس، المستشار الخاص المعني بالموضوع، بينما طلب عدد من الوثائق المتعلقة بالتحقيق الجاري.

ويطلب جوردان أيضًا من وزارة العدل تسليم سلسلة من المستندات المتعلقة باثنين من المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب الأمريكية الذين زعموا أن التحقيق قد أسيء إدارته.

وتُظهر الرسالة الموجهة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، والتي حصلت عليها صحيفة  ذا هيل، أن اللجنة تسعى إلى إجراء مقابلة في 11 أكتوبر مع فايس، الذي قال سابقًا إنه على استعداد للتحدث مع اللجنة.

ولكنه يظهر أيضًا أن اللجنة تطلب إجراء مقابلات مع كبار مسؤولي وزارة العدل الآخرين المذكورين في شهادة المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب الأمريكية، بما في ذلك المدعي العام الأمريكي للعاصمة ماثيو جريفز وليزلي وولف، نائب فايس.

11 اكتوبر التحقيقات اللجنة القضائية المدعي العام النواب الأمريكي هانتر بايدن

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