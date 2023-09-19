رئيس البرلمان العربي يعرب عن خالص تعازيه في شهداء القوات المسلحة المصرية

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا ولقواتها المسلحة في استشهاد وإصابة عدد 9 من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة المصرية، إثر تعرض إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ، أثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان بأنشطة تدريبية.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية في هذا المصاب الجلل، مقدما خالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين .