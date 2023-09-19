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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع لحوم مجانًا على 500 أسرة ضمن الأولى بالرعاية بقري بالدقهلية

جمعية الاورمان
جمعية الاورمان

قامت جمعية الأورمان بتوزيع  ألف كيلو من اللحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى الدبونيه وكفر الجوهري وكفر علي عبدالله وكوم النور بمركز ميت غمر، وذلك تنفيذأ لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.
وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة الدقهلية.

 

حيث أشاد بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .
من جانبه اوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

أسر الأولى بالرعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الخيرية جمعية الاورمان مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهليه

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