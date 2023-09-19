اقتصاد الإمارات|1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 346 مبايعة بقيمة 861.3 مليون درهم منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 153.47 مليون درهم و311 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 707.83 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26.51 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تلتها مبايعة بقيمة 14.82 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تلتها مبايعة بقيمة 14.72 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 20.46 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 44.03 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 22.72 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيرا مبايعة بقيمة 30.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 23.05 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 72.3 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 26.84 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 262.6 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 37.95 مليون درهم و92 رهن فلل وشقق بقيمة 224.66 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 51.04 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 25.13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 58 هبة بقيمة 105.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 19.64 مليون درهم.