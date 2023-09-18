اقتصاد الإمارات.. 1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" التداولات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، توزعت السيولة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و305.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 319.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.4 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و684.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9518.81 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9817.04 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.12% إلى مستوى 4048.42 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 207.4 مليون درهم وأغلق عند 403.7 درهم، تلاه "ملتيبلاي" بنحو 157.5 مليون درهم وأقفل عند 4.03 درهم، ثم "ألف ظبي" جاذباً 125.9 مليون درهم ليقفل عند 20.16 درهم رابحاً نحو 0.5%.

وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 68.3 مليون درهم ووصل إلى مستوى 17.3 درهما، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 50.4 مليون درهم ليغلق عند 7.05 درهم، ثم "الخليج للملاحة" بسيولة 36.7 مليون درهم ليقفل عند 7.26 درهم.