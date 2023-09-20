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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. انطلاق معرض سيتي سكيب برعاية وزارة الإسكان

معرض سيتي سكيب
معرض سيتي سكيب

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الـ 12 من معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ابتداء من يوم 20 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر بمركز مصر الدولي للمعارض(EIEC) بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع العقاري في مصر.

 

ومن المقرر أن  يقوم الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، بافتتاح المعرض والتجول بين أجنحة المطورين العقاريين المختلفة .

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يشارك في معرض سيتي سكيب مصر 2023 أكثر من 70 عارضاً من كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم، والتي ستستعرض خلال المعرض عدد كبير من المشروعات والتجمعات السكنية، التي تم بناؤها وفقا لأحدث وأرقى التصميمات العالمية. ويقام المعرض على مساحة 35 ألف متر مربع، مقسمة على 4 صالات مغطاة ويتوقع حضور أكثر من 20 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة.

وتتضمن فعاليات المعرض منصة Cityscape Talks التي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص والقطاع، ومستقبل القطاع في مصر، ومعايير البناء وتصميمات المشروعات الحديثة، فضلا عن الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها على هامش المعرض.

ويسهم معرض سيتي سكيب مصر تقبل خريطة العقارات في مصر، كما يقدم لجميع العاملين والمهتمين بالقطاع العقاري فرصة حقيقية للاطلاع على اخر المستجدات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، وكذلك التقنيات الحديثة التي تقوده نحو المزيد من التطور، بما يسهم في تحفيز وتعزيز فرص الاستثمار سواء محليا أو عالميا.

ويقدم معرض سيتي سكيب العديد من الفرص للزائرين والراغبين في شراء وتملك وحدة سكنية في مشروع من المشروعات العقارية التي سيتم عرضها خلال المعرض، كما تقدم الشركات المشاركة في سيتي سكيب العديد من الخصومات والتسهيلات الخاصة بأنظمة الشراء والسداد سواء الكاش أو التقسيط.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضوراً كبيراً من المستثمرين والمطورين العقاريين والعملاء والجمهور، حيث يعد المعرض بمثابة منصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال العقارات بين كل المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجي، والذي يسهم في دعم ونمو هذا القطاع الحيوي وتحفيز الاستثمارات فيه.

مؤتمر سيتي سكيب القطاع العقاري مال واعمال اخبار مصر مركز مصر الدولي للمعارض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة Finance Real Estate

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