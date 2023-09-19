عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدًا .. انطلاق فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2023

سيتي سكيب
سيتي سكيب

تنطلق غداً الأربعاء فعاليات النسخة الثانية عشر 2023 من معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، والذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس Informa Markets، الرائدة عالمياً في تنظيم المعارض، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ابتداء من يوم 20 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر بمركز مصر الدولي للمعارض(EIEC) بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع العقاري في مصر، حيث سيقوم الدكتور/ وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، بافتتاح المعرض والتجول بين أجنحة المطورين العقاريين المختلفة .

يشارك في معرض سيتي سكيب مصر 2023 أكثر من 70 عارضاً من كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم، والتي ستستعرض خلال المعرض عدد كبير من المشروعات والتجمعات السكنية، التي تم بناؤها وفقا لأحدث وأرقى التصميمات العالمية. ويقام المعرض على مساحة 35 ألف متر مربع، مقسمة على 4 صالات مغطاة ويتوقع حضور أكثر من 20 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة.

وتتضمن فعاليات المعرض منصة Cityscape Talks التي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص والقطاع، ومستقبل القطاع في مصر، ومعايير البناء وتصميمات المشروعات الحديثة، فضلا عن الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنظيمها على هامش المعرض.

ويسهم معرض سيتي سكيب مصر تقبل خريطة العقارات في مصر، كما يقدم لجميع العاملين والمهتمين بالقطاع العقاري فرصة حقيقية للاطلاع على اخر المستجدات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، وكذلك التقنيات الحديثة التي تقوده نحو المزيد من التطور، بما يسهم في تحفيز وتعزيز فرص الاستثمار سواء محليا أو عالميا.

ويقدم معرض سيتي سكيب العديد من الفرص للزائرين والراغبين في شراء وتملك وحدة سكنية في مشروع من المشروعات العقارية التي سيتم عرضها خلال المعرض، كما تقدم الشركات المشاركة في سيتي سكيب العديد من الخصومات والتسهيلات الخاصة بأنظمة الشراء والسداد سواء الكاش أو التقسيط.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضوراً كبيراً من المستثمرين والمطورين العقاريين والعملاء والجمهور، حيث يعد المعرض بمثابة منصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال العقارات بين كل المهتمين بذلك القطاع الاستراتيجي، والذي يسهم في دعم ونمو هذا القطاع الحيوي وتحفيز الاستثمارات فيه.


-انتهى-

الاسكان والمرافق التجمعات السكني التقنيات الحديثة الشركات العقارية القاهرة الجديدة القطاع العقاري في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. وما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

14 درجة دفعة واحدة| الصيف يستعد للرحيل خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

ابن وزير صحة سابق.. مفاجأة صادمة في اختطاف طبيب أكتوبر

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة : إطلاق اسم محمود الجندي على قاعة مسرح قصر أبو المطامير

فرض رسوم اشتراك على جميع مستخدمي إكس

سعر الفستان وتكاليف الفرح ومفاجأة العروسة| تفاصيل مثيرة عن فرح طلخا الأسطوري | شاهد

في أول زيارة خارجية له منذ 12 عاما.. بشار الأسد وزوجته يزوران الصين

هل تهدف أوبك لرفع أسعار النفط عالميًا .. وزير الطاقة السعودي يجيب

هذا الأمر في السجود يبطل الصلاة.. أمين الفتوى يحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العاصفة دانيال..إنقاذ شقيقتين بقيتا أكثر من أسبوع تحت أنقاض درنة..فيديو

4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع.. رقم 2 أخطرها

أرخص سكين كير .. يوحد لون البشرة ويحفز الكولاجين ويعالج الحبوب

غرقوا بمعركة ميدواي.. لقطات مذهلة لأول مسح مرئي لحطام سفن يابانية شهيرة

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ