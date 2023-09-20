فرج عامر: أحترم فريق المصري .. وزد لن يكون الحصان الأسود الوحيد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي فوز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابة بموقع فيسبوك : الكرة المصرية متأرجحة والقدرات الفردية تصنع الفارق هذا الموسم ، احترم فريق المصري بغض النظر عن الهزيمة الثقيلة من الأهلي ، وزد لن يكون الحصان الأسود الوحيد في الدوري العام المصري هذا الموسم.

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.