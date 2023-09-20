ناقشا قضايا سياسية واقتصادية وإقليمية.. تفاصيل لقاء نتنياهو مع أردوغان في نيويورك

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك على هامش المشاركة بالدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فقد ناقش الاثنان "تعزيز علاقات البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة، القضايا الإقليمية والدولية.

وقال نتنياهو في بداية اللقاء إن العلاقات بين البلدين تتعزز، وشكر أردوغان على التعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية، الذي أحبط هجوم على السياح الإسرائيليين في اسطنبول.

ويأتي اللقاء بعد المصالحة بين أنقرة وإسرائيل التي تم تنفيذها عندما كان نتنياهو في المعارضة العام الماضي. وتبادل الجانبان الدعوة لزيارة البلدين، واتفقا على التنسيق بينهما قريبا.

من جانبه، قال مكتب أردوغان في نهاية اللقاء، إن الاثنين ناقشا "قضايا سياسية واقتصادية وإقليمية، بما في ذلك القضية الإسرائيلية الفلسطينية"، وهو ما لم يحدده إعلان مكتب نتنياهو.

ووفقا له، فقد تحدث أردوغان مع نتنياهو حول “التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني”.

وأضاف وزير الطاقة التركي أنه "ناقشنا خلال اللقاء فرص التعاون بشكل رئيسي في مجالات التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه وتجارته".