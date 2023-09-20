سنة أولى أمومة.. نصائح وإرشادات للتعامل مع المولود

كشف الدكتور ناصر عبده أبو شحاتة، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالقصر العيني، تفاصيل كيفية تعامل الأمهات مع أطفالهن بأريحية، قائلا: إنه بالنسبة للأمهات، فإنه يتم التشجيع على الرضاعة الطبيعية والتي تكون منذ أول ساعة من الولادة، وذلك لطفل صحيح من البداية.

وأضاف الدكتور ناصر عبده أبو شحاتة، استشاري طب الأطفال، خلال مداخلة هاتفية هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه مع المتابعة المستمرة بعد هذا الأمر يزيد وزن الطفل، موضحا أنه فى بداية أول شهر من العمر يقل وزن الطفل إلى 10%، ولكن بعد ذلك يبدأ بالاستمرار فى المعدل الطبيعي لوزنه.

وأكد الدكتور ناصر عبده أبو شحاتة، استشاري طب الأطفال، أن الرضاعة الطبيعية تعطي صحة وطاقة ومناعة، وتستمر معه طوال عمره، لافتا إلى أنه يتم عمل روتين لموضوع السمع لدى الأطفال فى كل الوحدات الصحية، وتكون مع أول زيارة لتطعيم الطفل.