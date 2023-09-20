ريال مدريد يستدرج يونيون برلين في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

يستضيف ريال مدريد الإسباني، نظيره يونيون برلين، في المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء، الساعة 07:45 مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستهل ريال مدريد، المرشح الدائم للفوز باللقب، مشواره بمواجهة حذرة أمام يونيون برلين الألماني، الطموح ضمن المجموعة الثالثة التي تشهد استهلال نابولي بطل إيطاليا لمشواره القاري، بمواجهة سبورتنج براجا البرتغالي على أرض الأخير.

وحقّق ريال مدريد حامل اللقب 14 مرة أوروبيًا، بداية قوية في الدوري حيث يأمل في استعادة اللقب من غريمه التقليدي برشلونة، ويتبوأ حاليًا صدارة ترتيب "الليجا" بـ 15 نقطة من 5 انتصارات بالعلامة الكاملة.

ويعوّل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، حيث دعّم النادي صفوفه خلال الصيف بالإنجليزي جود بيلينجهام الذي أثبت علو كعبه سريعًا في العملاق المدريدي، وأزال حملاً كبيرًا، كما يبدو، عن نجوم الخبرة في خط الوسط، وفي طليعتهم الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس.

ويغيب عن ريال مدريد كل من تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر وداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.

في المقابل، يخوض يونيون برلين، مشاركته الأولى في المسابقة المرموقة من دون ضغوطات إنما بدافع كبير بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري المحلي الموسم المنصرم.