المركزية لتطوير التعليم الفني تقدم أكثر من 8500 طالب للالتحاق بالمدارس التطبيقية

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن أسباب إقبال الطلبة عليها المدارس الفنية والتطبيقية بعد التوسعات وإنشاءات الجديدة هو أن الأولاد والفتيات بدأوا بعد المرحلة الإعدادية يتخيروا السبل الجديدة لمستقبل أفضل بالنسبة لهم، خاصة أن تلك المدارس تتيح لهم دراسة ما يحبون.

وأضاف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه من أسباب الإقبال أيضا هي وجود مهارة لدي كل طالب ومن خلالها دراسة ما يحبه فى تلك المدارس من أجل الإبداع وينتج إنتاج أفضل، موضحا أنه فى تلك المدارس تتسم بالتواجد بنسبة 70% ناحية عملية، بعيدا عن المواد النظيرة، خاصة فى ظل إقامة الدولة مجموعة من الجامعات التكنولوجية التي تتيح لخريجيها الإلتحاق بصورة مباشرة لتلك الجامعات.

وتابع الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن البيئة التعليمية فى تلك المدارس مميزة، والبنية التحتية تساعد الطالب والطالبة والمعلم على إنتاج أفضل ما لديهم، لافتا إلى أنه تقدم أكثر من 8500 طالب للإلتحاق لهذه المدارس، وتم قبول 1050.