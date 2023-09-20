البحث عن علا.. محمود الليثي يقابل هند صبري

بدأ الفنان محمود الليثي، تصوير مشاهده من الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا”.

وتدور أحداث مسلسل “البحث عن علا” الجزء الثاني، استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول رحلة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور- وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة هند صبري- بعد انفصالها عن زوجها هشام، في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة، واكتشاف نفسها، ومحاولتها البحث عن الحب، بجانب مراعاة المسئوليات الموضوعة على عاتقها.

وضم مسلسل "البحث عن علا"، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم منهم هند صبري، محمود الليثي، هاني عادل، سوسن بدر، ندى موسى، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي، فتحي عبد الوهاب، دينا، يسرا، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من إخراج هادي الباجوري.

محمود الليثي

ومن ناحية أخرى، يشارك الليثي في بطولة فيلم "عنب"، مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، أيتن عامر، توني ماهر، نور قدري، محمود الليثي، ومن تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، وإخراج أحمد نور.

يذكر أنه يعرض لـ محمود الليثي حاليًا في دور العرض السينمائية، فيلم "وش في وش"، بطولة الفنانين أمينة خليل، محمد ممدوح، أنوشكا، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، دنيا سامي، سامي مغاوري، وغيرهم، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.