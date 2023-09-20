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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: مليون طالب جامعي سوداني يواجهون مصيرا مجهولا

السودان
السودان

 

قال الكاتب عماد سنوسي، الكاتب الصحفي السوداني، إن الحرب الدائرة في السودان تسببت في الكثير من المآسي وتدمير الكثير من مظاهر الحياة في السودان وتحديدا في قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة تأثرت بشكل كبير بالحرب، حيث تحدثت تقارير عن مليون طالب سوداني جامعي يواجهون مصيرا مجهولا.

وأوضح أنه في إطار المدارس هناك نحو مليون و300 ألف تلميذ بواجهون مصيرا غامضا، بسبب الحرب التي تسببت في تدمير البنىة التحتية للتعليم، وقد دمرت الحرب نحو 1500 مدرسة في الخرطوم.

 

 الولايات الدائرة فيها الحرب 

ولفت إلى أن الكثير من المدراس الآن تحولت إما إلى ثكنات عسكرية لقوات الدعم السريع، أو منازل إيواء للنازحين من الولايات الدائرة فيها الحرب إلى الولايات الأخرى، بجانب سرقة متعلقات وزارة التربية والتعليم.

السودان الصحة المدارس البنية التحتية الخرطوم

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