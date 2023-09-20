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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمم المتحدة: 6 ملايين سوداني يواجهون أزمة نقص الغذاء |فيديو

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، إن هناك 6 ملايين إنسان في السودان يواجهون الآن تهديدات طارئة، بسبب النقص الحاد في الغذاء.

وبحسب الإحصاءات فإن أكثر من 1000 شخص يموتون يوميًا بسبب عدم توافر الطعام، وكذلك بسبب الأمراض والأوبئة، كما أنَّ هناك مستويات فظيعة من العنف الجنـ ـسي ضد النساء والفتيات.

وأضاف جريفيث، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللجنة الإنسانية تعمل ما بوسعها لتلبية الاحتياجات الملحة والإنسانية لإنقاذ الوضع في السودان، ومنذ أن بدأ الصراع جرى التواصل مع نصف مليون إنسان، ولكن هذا الرقم لا يمثل سوى 19% فقط من إجمالي 18 مليون إنسان بحاجة للمساعدة والدعم ونستهدفهم للمساعدة الإنسانية والحماية.

 

 

إعادة التواصل مع السودان

وتابع أنه في مقدرة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، بذل مزيد من العمل والجهود، ولكن تعيق إتمام أعمالها بيئة العمل الخطيرة والمهددة التي تواجهها يومياً، إضافة إلى القيود البيروقراطية والأمنية، مؤكداً: «تمكنا من إعادة التواصل مع السودان ودارفور من خلال مفاوضات مكثفة أوائل أغسطس الماضي، ونمتن للحكومة التشادية لتمكيننا من العبور.

الأمين العام للأمم المتحدة السودان الغذاء العنف الجنسي اللجنة الإنسانية

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