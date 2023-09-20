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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للمرة الأولى.. سوق دبي المالي ينظم مؤتمر المستثمرين العالميين بسنغافورة

صدى البلد

أعلن سوق دبي المالي عن تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين العالميين لعام 2023 في سنغافورة للمرة الأولى بالتعاون مع "جولدمان ساكس" يومي 27 و 28 سبتمبر الجاري وذلك في إطار فعاليات أيام سنغافورة للشركات 2023.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” يأتي تنظيم المؤتمر تأكيداً على التزام سوق دبي المالي بتوسعة نطاق التواصل والتفاعل مع المستثمرين العالميين لإظهار قوّة أسواق رأس المال في إمارة دبي.
وعقب النجاح الكبير الذي حققته الدورتان السابقتان من مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك ولندن خلال وقت سابق من هذا العام، واستجابة للاهتمام المتزايد من الأسواق الآسيوية، يستعد سوق دبي المالي لتنظيم دورة جديدة من المؤتمر تتيح فرصة قوية لمشاركة المستثمرين في آسيا، وتمكينهم من التواصل واللقاء مع المتخصّصين في القطاع المالي، ومدراء المحافظ العامة من صناديق الأسهم المؤسسية الكبرى في سنغافورة والمنطقة على نطاق أوسع.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر فرصاً للتواصل الشخصي المباشر وعقد الاجتماعات المصغّرة، لتسهيل تبادل المعلومات والحوارات الهادفة.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: “تعتبر سنغافورة واحدا من أكثر مراكز المال والأعمال والثقافة ديناميكية على مستوى العالم، ونظراً لما نشهده من إقبال المستثمرين العالميين ورغبتهم بالوصول إلى أسواق رأس المال في دبي، قررنا تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين العالميين للمرة الأولى في سنغافورة”.

وأضاف : " يأتي تنظيمنا المؤتمر في في سنغافورة ، تلبية للاهتمام المتزايد بأسواقنا بعدما بلغت أنشطة التداول التي يقودها المستثمرون الدوليون في سوق دبي المالي إلى 48 في المائة من إجمالي التداولات خلال النصف الأول من هذا العام وقد اختيار توقيت المؤتمر بشكل مناسب للغاية مع تزايد الاهتمام العالمي بأسواقنا".
وقال حامد علي: “تُعدّ دبي مركزاً تجارياً لتدفقات رؤوس الأموال العالمية وتتزايد أهميتها يوماً بعد يوم، ونسعى في سوق دبي المالي إلى بناء جسر يربط بين منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط، وحشد رؤوس الأموال والفرص التي تُلبي احتياجات المستثمرين العالميين، ” .. مؤكدا أن الدورة الثالثة من المؤتمر ستكون منصّة حيوية تسلّط الضوء على قوّة النظام المالي في دبي، وما يقدمه للمستثمرين الأجانب من رؤى وتوقعات لآفاق النموّ في المنطقة، والفرص المتاحة أمامهم لتنويع محافظهم الاستثمارية.
يأتي تنظيم المؤتمر في سنغافورة في أعقاب النجاح الذي حققته دورته السابقة والتي نظّمها سوق دبي المالي مؤخرًا في لندن خلال شهر يونيو الماضي، وشهدت انعقاد 87 اجتماعاً فردياً مع ممثلي أكثر من 100 صندوق استثمار عالمي تمثل 231 مستثمراً حول العالم.
تجدر الإشارة إلى أن الأداء القويّ لسوق دبي المالي هذا العام عزّز مكانته الرائدة مركزا ماليا عالميا حيث سجل مؤشره أفضل أداء له في السنوات الثماني الأخيرة بنمو 22.6 في المائة ليتصدر أسواق المنطقة فيما أعلن عن تسجيل ارتفاع في صافي أرباحه بنسبة 77 في المائة خلال النصف الأول من عام 2023، عبر استقطاب 25,699 مستثمراً جديداً، يُشكل المستثمرون الأجانب منهم نسبة 74 في المائة.
ومع نهاية شهر يونيو، وصلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 20 في المائة من إجمالي القيمة السوقية، في حين تعزّز الأداء القوي نصف السنوي للسوق بدعم متزايد من المؤسسات الاستثمارية التي استحوذت على نسبة كبيرة بلغت 57 في المائة من إجمالي قيمة التداول.

الأسواق الآسيوية أسواق رأس المال الدورة الثالثة الرئيس التنفيذي القطاع المالي المستثمرين العالميين تبادل المعلومات جولدمان ساكس

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