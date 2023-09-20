العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة..ولي العهد السعودي: القضية الفلسطينية مهمة للتطبيع مع إسرائيل

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن القضية الفلسطينية مهمة جدًا لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وردا على سؤال عن مدى اقتراب تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال ولي العهد السعودي: "كل يوم نقترب أكثر".

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، أضاف بن سلمان خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه إذا حازت إيران سلاحًا نوويًا فلا بد للسعودية من حيازته بالمثل، لافتًا إلى أن أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم.

أسلحة نووية

وأعرب عن قلق السعودية من حصول أي دولة على أسلحة نووية، مشيرًا إلى أنه لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.

وأكد ولي العهد السعودي أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة، لافتًا إلى أن زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن كان عدوًا للسعودية كما كان عدوًا للولايات المتحدة الأمريكية.