احتجاجاً على لقاء نتينياهو وبايدن.. حاخامات يهود يتظاهرون في نيويورك

قام عشرات الحاخامات اليهود الرافضين للصهيونية من حركة "ناطوري كارتا" ، بالتظاهر في الولايات المتحدة الأميركية؛ احتجاجاً على اجتماع رئيسي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، معلنين رفضهم اجتماع نتنياهو بايدن.

وشدد المتظاهرون على رفضهم كل الأعمال التي تقوم بها حكومة نتنياهو المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين.

وتأسست حركة “ناطوري كارتا” التي تعني بالآرامية (حارس المدينة) في عام 1930، ويبلغ عدد أعضائها ما يقارب 5 آلاف شخص حول العالم، غالبيتهم يعيشون في مدن القدس، ونيويورك، وباريس، ولندن.

واجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء.

ويعد هذا اللقاء الأول مرة منذ تشكيل نتنياهو الحكومة اليمينية المتطرفة.