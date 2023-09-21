ترسم المشاهير بنول الخرز الملون.. ميرهان حسني: تعلمته خلال دراستي بالكلية| فيديو

أكدت الفنانة ميرهان حسني التي ترسم المشاهير بنول الخرز الملون، أنها في عمر 6 سنوات بدأت موهبتها في لفت أنظار من حولها بسبب عشقها للمشغولات اليدوية والأعمال الفنية والرسم، مشيرة إلى أنها التحقت بكلية التربية النوعية وبدأت العمل على تنمية مواهبها واحترام عمل كروشيه وتريكو وتطريز وخرز ورسم، لافتة إلى أنها تعلمت الرسم بنول الخرز عندما كانت تدرس في كلية التربية النوعية الفنية.

رسم المشاهير بنول الخرز موهبة دقيقة جدا حول العالم

وقالت “حسني”، في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»: "الفنون اليدوية موجودة في عائلتي منذ أجيال، وعندما كان عمري 6 سنوات كانت تريد أمي تعليمي لكنها كانت تخشى من أن أؤذي نفسي، ولما كبرت بدأت أتعلم التطريز، وفي الإعدادية تعلمت الكروشيه، بعد ذلك تعلمت أرسم المشاهير بنول الخرز الملون".

وأضافت أن رسم المشاهير بنول الخرز موهبة دقيقة جدا حول العالم، حيث تحتاج إلى درجات كبيرة من التركيز، واستطاعت إظهار براعتها في رسم المشاهير أبرزهم الفنان محمد هنيدي في دوره بمسرحية “ألاباندا”، وهالة صدقي في دور “صفصف”، والتيك توكر نويل روبنسون الذي صممت لوحة وأهدتها له، بجانب ممثلين ومغنيين كوريين.