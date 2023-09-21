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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة في سانت كاترين

مدبولي يتفقد الزيتونه
مدبولي يتفقد الزيتونه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة بمدينة سانت كاترين، الجاري تنفيذها ضمن مشروع "التجلي الأعظم"، وذلك للوقوف على مراحل التنفيذ بالمشروع.
 

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 

وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يقوم على إضافة وحدات سكنية، وتنفيذ خدمات، لتوفير مجتمع سكني خدمي متكامل خارج المدينة بنحو 3 كيلومترات، لاستيعاب الزيادة السُكانية والحركة السياحية المتوقعة الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، بعد استكمال مشروعات التنمية على أرضها.
 

ومن جانبه قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المشروع يشهد تنفيذ 21 مجمعًا سكنيًا، بإجمالي 546 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 230 متر مربع، مع إنشاء خدمات متكاملة تضم مدرسة، ومسجدًا، وكنيسة، ومحال تجارية.

الزيتونه

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مصطفى مدبولي التجلى الأعظم الزيتونة سانت كاترين اللواء خالد فودة

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