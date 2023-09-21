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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كان معه جمبري.. تايوان تحتجز قارب صيد صينيا في مياهها الإقليمية

تايوان
تايوان

أعلن خفر السواحل التايواني في أرخبيل بينجو الذي تسيطر عليه تايوان، اليوم الخميس، إنه احتجز قارب صيد صيني بعد دخولة الحدود المائية التايوانية.

ووقع الحادث على بعد 16 ميلا بحريا (حوالي 29.6 كيلومترا) من جزيرة هوايو، حيث رصد خفر السواحل سفينة صينية لم تحصل على إذن بدخول المنطقة المائية المحددة، وعندما أمر بإيقاف القارب حاول الهروب، وكلن قامت سفينة خفر السواحل التايوانية بمناورة عرقلة.

وتم تفتيش القارب وتم العثور على 50 كيلوغراماً من الجمبري وتم إطلاقها في البحر، وتم احتجاز 4 من أفراد طاقم السفينة ونقلهم مع قاربهم إلى ميناء ماجون، حيث سينتظرون نتائج التحقيق.

ولا يزال الوضع في مضيق تايوان متوترا، حيث أعلن الجيش التايواني يوم الاثنين إن 103 طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني ظهرت بالقرب من الجزيرة. 

وتعتبر هذه أكبر عملية من نوعها يقوم بها جيش التحرير الشعبي الصيني منذ أغسطس 2022، عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة.

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