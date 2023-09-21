إعلان حرب.. الجيش الصيني يدخل مضيق تايوان بـ20 طائرة و7 سفن عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن تايوان أبلغت عن اقتراب 20 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و7 سفن حربية تابعة لبحرية الجيش الصيني من المنطقة المتاخمة للجزيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها اليوم الخميس، أنه تم اكتشاف 20 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و7 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد 10 طائرات مقاتله عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان أو دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في شمال أو جنوب غرب تايوان، وهم عبارة عن طائرتان بدون طيار من طراز BZK-005، ومروحية مضادة للغواصات من طراز Z-9، وطائرة مضادة للغواصات من طراز Y-8، و6 طائرات مقاتلة من طراز J-16.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية، أن الجيش التايواني "راقب الوضع وكلف طائرات CAP وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية بالرد على هذه الأنشطة".

وتم إعلان منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي التايوانية من جانب واحد من قبل الجزيرة وتغطي مساحة قدرها 492 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يتجاوز المجال الجوي للجزيرة بكثير، كما أنها تغطي المياه المحيطة ومضيق تايوان وجزء من المجال الجوي فوق مقاطعات فوجيان وجيانجشي وتشجيانج بالبر الرئيسي الصيني.

وسجل الجيش التايواني يوم الاثنين 103 طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بالقرب من الجزيرة، مما يمثل أكبر عملية من نوعها منذ أغسطس 2022 على الأقل.

ووفقًا لتقرير سنوي أصدرته وزارة الدفاع التايوانية الأسبوع الماضي، فإن طائرات جيش التحرير الشعبي الصيني وسفن جيش التحرير الشعبي الصيني عبرت الخط المتوسط ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة بشكل متكرر أكثر منذ أوائل أغسطس 2022، عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، تايبيه.