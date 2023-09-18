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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من تايوان بشأن عبور 103 مقاتلات صينيات الخط الفاصل

مقاتلات صينية
مقاتلات صينية

حثت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، الصين على وقف التصرفات الهدامة والأحادية الجانب، وذلك بعد أن أعلنت عن زيادة حادة في الأنشطة العسكرية الصينية قرب الجزيرة، محذرة من أن مثل هذا السلوك قد يؤدي إلى زيادة حادة في التوترات، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إنها رصدت منذ يوم الأحد 103 طائرات عسكرية صينية فوق البحر، وهو رقم وصفته بأنه "الرقم المرتفع في الآونة الأخيرة".

وأظهرت خريطتها للأنشطة الصينية خلال الـ 24 ساعة الماضية طائرات مقاتلة تعبر الخط المتوسط لمضيق تايوان، الذي كان بمثابة حاجز غير رسمي بين الجانبين حتى بدأت الصين عبوره بانتظام قبل عام، كما حلقت طائرات صينية أخرى جنوب تايوان عبر قناة باشي التي تفصل الجزيرة عن الفلبين.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها، أن أنشطة الصين خلال اليوم الماضي تسببت في "تحديات خطيرة" للأمن في المضيق وعلى المستوى الإقليمي، لافته إلى أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مسؤوليات مشتركة لجميع الأطراف في المنطقة.

وأشارت الدفاع التايوانية، إلى أن المضايقات العسكرية المستمرة من قبل الجيش الصيني يمكن أن تؤدي بسهولة إلى زيادة حادة في التوترات وتفاقم الأمن الإقليمي"، داعيه سلطات بكين إلى تحمل المسؤولية والتوقف الفوري عن مثل هذه الإجراءات الأحادية المدمرة".

وقال مسؤول أمني إقليمي، إنه بالإضافة إلى توغل القوات الجوية الصينية بالقرب من تايوان خلال عطلة نهاية الأسبوع، أرسلت بكين الأسبوع الماضي أيضًا أكثر من 100 سفينة بحرية لإجراء تدريبات في المنطقة، بما في ذلك المياه الاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي وقبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان، وفقا لرويترز.

وقال المسؤول الإقليمي، إن النشاط الصيني يشكل ضغوطا على الجميع في المنطقة، واصفا حجم التدريبات البحرية بأنه "الأكبر منذ سنوات".

ومن جانبها، أشارت وزارة الدفاع التايوانية الأسبوع الماضي، إلى أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر هي تقليديًا الموسم الأكثر ازدحامًا للتدريبات العسكرية الصينية على طول الساحل.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية في تقريرها الذي يصدر كل سنتين هذا الشهر، إن الصين تعزز قوتها الجوية في مواجهة تايوان بنشر دائم لمقاتلات وطائرات بدون طيار جديدة في القواعد الجوية الموسعة.

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