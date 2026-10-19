مدبولي: منتدى مصر 2026 يستعرض حصاد 12 عاما من التنمية رغم التحديات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منتدى مصر 2026 ينطلق تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، موجّهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بإقامة المنتدى، الذي يضم مختلف الأطراف المعنية بالشأن المصري.

وأوضح مدبولي أن المنتدى يستهدف استعراض ما تحقق على مدار 12 عامًا من جهود التنمية الشاملة، رغم ما واجهته الدولة من تحديات، بما يعكس حجم الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستعرض إنجازاتها من خلال المنتدى، في إطار حرصها على الرد على مختلف الاستفسارات والتساؤلات، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للتعرف على ما تحقق على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه شارك في الجلسات التحضيرية للمنتدى، إلى جانب مراكز الفكر، آلاف المفكرين وأساتذة الجامعات، بما يعزز الحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا المختلفة المرتبطة بالشأن المصري.

ولفت مدبولي إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا لحضور المنتدى بلغ 61 ألف مواطن، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، وهو ما يعكس اهتمام شريحة واسعة من الشباب بالمشاركة في الحوار حول مستقبل الدولة المصرية.

وأكد أن المنتدى جمع 42 سؤالًا من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، تمهيدًا لطرحها ومناقشتها والإجابة عنها، بما يسهم في تعزيز التواصل مع المواطنين وتوضيح الحقائق بشأن مختلف الملفات.