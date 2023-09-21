وكيل دينية الشيوخ: ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة ضمانة للعبور للمستقبل

قال النائب نادر يوسف ، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة أمن قومي من الدرجة الأولى لمصر، فهناك تحديات كبيرة وبالغة والرئيس وحده برؤيته قادر على التصدي لها.

وأعلن نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أنه يؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، نظرا للجهد الكبير الذى يتم بذله من أجل الشعب المصرى، وما تم على أرض الواقع من مشروعات عملاقة في الجمهورية الجديدة وقدرة الوطن على التغلب على تحديات كثيرة.

وأكد وكيل دينية الشيوخ ، أن الرئيس السيسي صاحب مشروع وحلم لهذا الوطن، وكل يوم نرى على أرض الواقع إنجازات فى كافة المناحى، وكل المجالات والسنوات الماضية أثبتت تماما للجميع قدرته على حمل المسؤولية والانطلاق بالوطن للمستقبل.

وقال النائب نادر يوسف نسيم: ما تم خلال السنوات التسع الماضية لا يمكن أن يتحقق في دول أخرى الا بعد عقود، متابعا: ترشح السيسي ضمانة للوطن، ولابد أن يستمر ليحقق حلم المصريين فى بلد آمن، وينمو بشكل كبير ومستقر ونطمئن جميعا على المستقبل.