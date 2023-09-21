اتظلم في التوزيع.. مخرج فيلم مندوب مبيعات يتحدث عن ضعف إيراداته

عبر المخرج والمنتج حامد صالح عن رضاه عن تجربة عرض فيلمه مندوب مبيعات في دور العرض المصرية، مفجرا مفاجأة أن الفيلم حصل على ترخيص العرض كفيلم اجنبي ب 7 نسخ فقط وهو ما وافق عليه لرغبته في تسجيل مروره الأول في دور العرض المصرية.

ورغم قلة عدد النسخ إلا أن الفيلم حقق أرقاما لا بأس بها في دور العرض لكل نسخة منها، ومن الظلم مقارنته بباقي الأفلام المصرية التي عرضت معه والتي تجاوز عدد النسخ لأية فيلم منها ال 70 نسخة أي عشرة أضعاف نسخ فيلمه.. وهو ما حققه الفيلم عند عرضه في دول الخليج والتي حقق فيها إيرادات جيدة جدا لأن عدد النسخ بها كان أكبر بكثير.

وأكد صالح أن أفلامه القادمة سيتم عرضها بطريقة مختلفة وسيتبع استراتيجية مختلفة على جميع الأصعدة.

وستدخل المنافسة في شباك التذاكر بقوة وبطريقة أقوي من هذه التجربة التى راعي فيها أن تكون تجربة للتعلم واكتساب خبرة المنافسة في السوق المصرية.

تفاصيل فيلم مندوب مبيعات

ويقوم ببطولة فيلم “مندوب مبيعات” كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم وآيتن عامر، ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وأيمن قنديل ويسرا المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم.