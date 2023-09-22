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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمواجهة الفيضانات.. الصين تفعل استجابة طارئة من المستوى الرابع

فيضان في الصين
فيضان في الصين

فعلت وزارة الموارد المائية الصينية، استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في ثلاث مقاطعات، حيث يستعد نهر هوايخه لاستقبال أول فيضان له في العام الجاري.


ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تشمل المقاطعات المعنية كلاً من جيانجسو وآنهوي في شرقي الصين، وكذلك خنان في وسط البلاد، وفقا للوزارة.


ونظراً للأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً، من المتوقع أن يرتفع مستوى المياه في محطة وانغجيابا الهيدرولوجية على المجرى العلوي لنهر هوايخه إلى مستوى التأهب.


وقالت الوزارة إن أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ستهطل على المسار العلوي في الأيام الثلاثة المقبلة.


وحثت السلطات المحلية في المقاطعات الثلاث على ضمان الرصد والتنبؤ في الوقت المناسب، والاستفادة على نحو مناسب من مشاريع حفظ المياه، وتكثيف الدوريات على السدود.


كما أرسلت الوزارة فرق عمل إلى آنهوي وخنان لتقديم تعليمات في شأن الوقاية من الفيضانات.


ويوجد في الصين نظام استجابة طارئة للسيطرة على الفيضانات مؤلف من أربعة مستويات، حيث يمثل المستوى الأول الاستجابة الأشد.

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