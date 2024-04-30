إسكان النواب توافق على مشروع موازنة دعم التمويل الإجتماعي للعام المالي 24/25

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي علي مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للعام المالي 24/25.

وبلغت إجمالي تقديرات الموازنة للصندوق 61.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل ، مقابل 49.2 مليار جنيه للعام المالي الجاري .

كما وافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم علي مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي 24/25.

وبلغت إجمالى موازنة الديوان 82.8 مليار جنيه للعام المالي 24/25 مقابل 32.2 مليار جنيه اعتمادات للعام المالي الجاري ، بزيادة بلغت 50.6 مليار جنيه.