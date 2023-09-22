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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار البصل والطماطم في الأسواق اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

شهدت أسعار الفاكهة والخضار  بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 22 سبتمبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج  “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

 

أسعار الخضروات في السوق المصري

وسجلت الطماطم 14 جنيه  للكيلو، والبطاطس 12.50 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 23 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 9 جنيها، والفلفل الرومي 12 جنيها، البامية بـ35 جنيها.

 بينما سجلت الملوخية 4.50 جنيهات، والخيار 10 جنيها، والباذنجان 3.50 جنيه.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغ  سعر البرتقال 9 جنيها، والعنب الأحمر 24 جنيها، والعنب الأصفر 24 جنيها،   والمانجو البلدى بـ15 جنيها.

أسواق محافظة القاهرة الفاكهه الطماطم الملوخية الباذنجان الفلفل الرومي البصل

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