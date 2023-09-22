أسعار البصل والطماطم في الأسواق اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 22 سبتمبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات في السوق المصري

وسجلت الطماطم 14 جنيه للكيلو، والبطاطس 12.50 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 23 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 9 جنيها، والفلفل الرومي 12 جنيها، البامية بـ35 جنيها.

بينما سجلت الملوخية 4.50 جنيهات، والخيار 10 جنيها، والباذنجان 3.50 جنيه.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغ سعر البرتقال 9 جنيها، والعنب الأحمر 24 جنيها، والعنب الأصفر 24 جنيها، والمانجو البلدى بـ15 جنيها.