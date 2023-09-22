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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إرادة جيل يؤيد ترشح الرئيس السيسي: لولا الأمان لما تحققت التنمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف النائب تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل"، أسباب ترشيح الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية، وأبرز الملفات التي لازالت بحاجة إلى استمراره.

 

وأضاف مطر، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن إنجازات الرئيس السيسي ملموسة على أرض الواقع، وأبرزها الملف الأمني، موضحًا: "من 2014 وحتى الآن، هناك جهود كبيرة بُذِلَت واهتمام مكثف لتحقيق ما نحن عليه الآن".

 

وتابع: "لولا الأمان الذي حققه الرئيس السيسي، لما تحققت التنمية التي نلمسها ونراها واضحة في كل المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، وإحنا شايفين الدول حوالينا فيها إيه".

 

وأكد أن الملف الأمني ما زال العمل عليه قائمًا، والذي بدوره يحقق التنمية والنهضة في كل المجالات، مضيفًا: "الطموح لا يقف عند نقطة معينة، وطلبنا الدائم من الرئيس المزيد من كل ما تم من نهضة".

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