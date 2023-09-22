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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغلاق شامل لمعابر الضفة الغربية

صدى البلد

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، يومي الأحد والإثنين المقبلين.

 

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنها ستفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر الأحد المقبل ليومين، تزامنا مع ما يسمى “يوم الغفران”.

 

وسيغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة ما يسمى “عيد العرش” ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7أكتوبر المقبل.

والجدير بالذكر أن الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لتشديد حصار الفلسطينيين وتقييد حركة المواطنين وتنقلهم إلى جانب تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.

أكتوبر المقبل الإجراءات العسكرية الاحتلال الاسرائيلي الاعياد اليهودية المواطنين اليهودية

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